Gabon: les autorités sénégalaises exigent des sanctions pour leur compatriote tué à Franceville

Alors que sur le plan national, l’affaire semble appartenir au passé, le pays d’origine du regretté Harouna Sidy Sy a exigé plus de diligence mais surtout des actes à la justice gabonaise, aux fins de punir les auteurs du crime crapuleux perpétré le vendredi 21 août dernier à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. C’est en tout cas, ce qu’aurait demandé Moise Sarr, secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur via une déclaration rendue publique par notre confrère de SeneNews et reprise par Gabon Review.

Il aura fallu pas moins de 72 heures pour que les autorités sénégalaises se prononcent sur l’assassinat dont a été victime un de leurs compatriotes installé au Gabon, précisément à Franceville. En effet, le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur, aurait clairement indiqué que l’affaire est très commentée au sommet de l’Etat et que Dakar attend des suites. « La position du Sénégal n’a pas changé concernant cette affaire. Au contraire, elle est prise avec plus de rigueur », a précisé Moise Sarr dans les colonnes de Senenews.

Moise Sarr aurait, par ailleurs, exigé que « les auteurs de ce crime soient rapidement traduits devant la justice gabonaise pour en être sévèrement punis ». Pour ce faire, le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur aurait annoncé que « le Sénégal usera de tous ses pouvoirs afin que justice soit faite pour les Sénégalais tués dans la diaspora ».

Au regard de la trajectoire prise par ce dossier, il se peut que le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Moubeya soit rapidement saisi afin de trouver un dénouement dans cette affaire. Pour rappel, Harouna Sidy Sy, un commerçant sénégalais avait été sauvagement assassiné durant un braquage non loin de son domicile à Franceville le vendredi 21 août dernier. Depuis, l’enquête ouverte pour faire toute la lumière sur cet énième drame semble piétiner. D’où la sortie du représentant des Sénégalais de l’étranger.

Nous y reviendrons.