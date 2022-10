Gabon: les atouts de l’Indonésie se dévoilent à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 01 octobre dernier, l’hôtel Hibiscus de Louis dans le 1er arrondissement de Libreville a servi à la journée « Découverte de l’Indonésie » organisée à l’initiative du Consulat horaire de ce pays d’Asie du sud-est au Gabon. Une rencontre qui a permis au nombreux invités d’explorer les opportunités, partenariats et produits qu’offre ce pays.

C’est en présence de l’ambassadeur d’Indonésie en République gabonaise, Dr. UsraHendra Harahap que le Consul honoraire de cet archipel Jean Juste Mbele a procédé à l’ouverture de cette journée. Un événement qui avait pour objectif de faire « découvrir les nombreux atouts offerts par l’Indonésie et d’explorer les opportunités de partenariat avec le Gabon ».

Après avoir fait une présentation de ce pays, première économie de l’Asie du sud-est et membre du G20, Consul honoraire d’Indonésie a rappelé l’intérêt de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre les deux pays. Il faut souligner que cet archipel dont les îles principales sont Java et Sumatra est présente au Gabon dans les domaines de l’agriculture et du pétrole à travers la major Maurel & Prom filiale du groupe pétrolier indonésien Pertamina.



Pour Jean Juste Mbele « les opportunités offertes par ce beau pays dans le domaine du tourisme, de l’agriculture, de l’énergie ou de la construction sont indéniables » et pourraient constituer une véritable aubaine pour l’économie gabonaise. Au cours de cette journée découverte les participants ont pu voyager à travers ce pays à travers des danses mais aussi des stands présentant les produits alimentaires, les soins traditionnels indonésiens, le mobilier bois et décoration ou encore son artisanat.