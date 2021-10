Gabon: les assureurs confirment leur résilience au premier semestre avec un chiffre d’affaires de 63,8 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’observation des données du marché des assurances au premier semestre 2021, confirme la résilience des opérateurs de ce secteur, qui ont notamment vu leur chiffre d’affaires s’améliorer. Passant de 60,1 milliards de FCFA à fin juin 2020 à 63,8 milliards de FCFA à fin juin 2021 comme le révèle l’analyse des données collectées par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgpef), celui-ci affiche une nette hausse de l’ordre de 6,3%.

En effet, portés par une branche « Vie » qui a résolument le vent en poupe en cette période de covid-19 et qui affiche 12,16 milliards de FCFA au terme des six premiers mois de l’année contre moins de 8 milliards de FCFA un an plus tôt, mais également par une branche « Non Vie » qui a concentré plus de 80% des activités pour un chiffre d’affaires de 51,71 milliards de FCFA (en très légère baisse), les opérateurs du secteur ont donc confirmé leur résilience.

Malgré une régression de l’encaissement des primes notamment sur les produits classiques tels que le Total Transports-Offshore (-13,8% à 5,32 milliards de FCFA), l’Automobile (-11,4% à 10,88 milliards de FCFA) et l’Incendie (-8,4% à 13,45 milliards de FCFA), Sanlam, NSIA, SUNU Assurances, OGAR, AXA and Co., ont donc su tirer leur épingle du jeu, confortant le statut progressiste du marché gabonais des assurances.