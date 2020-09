Gabon: les assurances d’Ogandaga sur la poursuite des négociations avec la Cosyref

Récemment rappelé à l’ordre par le Coordinateur général des affaires présidentielles Noureddin Bongo, le ministre de l’Economie et de la Relance Jean Marie Ogandaga a tenu à clarifier la situation auprès de l’opinion et des syndicats concernés par cette démarche. Ainsi, à travers un communiqué daté de ce vendredi 4 septembre et dont Gabon Media Time a pu obtenir copie, le locataire de l’immeuble Arambo a précisé que son département restait « ouvert au dialogue social ».

En discussions depuis plusieurs mois avec les syndicats membres de la Confédération des syndicats des régies financières (Cosyref), le ministre de l’Economie et de la Relance Jean Marie Ogandaga, a tenu ce vendredi à clarifier la situation suite à la lettre n°001287/PR/CGAP/CARCGAP reçue du Coordinateur général des affaires présidentielles Noureddin Bongo.

En effet, rappelant dans un premier temps que sur cette question de la gestion de la crise dans les régies financières et administrations assimilées, le ministère dont il a la charge n’a jamais « interrompu le dialogue social », Jean Marie Ogandaga n’a pas manqué d’insister sur le fait que le 5 août dernier une réunion entre l’administration et les partenaires sociaux avait eu lieu.

Permettant d’évoquer aussi bien la question du paiement de la prime à la performance budgétaire (PPB) du mois en cours, que celle de la suspension du service minimum qui constitue une violation des textes encadrant l’activité syndicale au Gabon, cette réunion avait d’ailleurs été l’occasion pour les deux parties d’analyser les conclusions du rapport de l’audit réalisé en 2018.

« Ouvert donc au dialogue social » souhaité par le Coordinateur général des affaires présidentielles, le membre du gouvernement a donc tenu à informer la Cosyref de « la poursuite des rencontres dans un cadre d’échanges interministériels ». Une volonté qui on le rappelle, avait abouti au paiement de la prime aux régies financières le 28 mai dernier.