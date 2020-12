Gabon: les assesseurs non professionnels du tribunal du travail désormais connus

Ce samedi 12 décembre 2020, l’auditorium du ministère de la Fonction publique a servi de cadre à l’élection des assesseurs non professionnels du tribunal du travail. Un scrutin qui avait pour objectif de doter cette juridiction créée par la loi organique n°9/2019 du 5 juillet 2019 portant organisation de la Justice en République gabonaise de juges non professionnels qui auront pour mission de trancher les litiges qui seront portés devant le tribunal du travail.

En effet, cette élection qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place du tribunal du travail a réuni une centaine de membres du bureau directeur de chaque syndicat professionnel, fédération et confédération patronales les plus représentatifs du pays. A noter que le collège électoral lors de ce scrutin était réparti en deux sections en l’occurrence salarié et employeur.

C’est donc tôt dans la matinée, que les électeurs ont pu accomplir l’acte de votation sans anicroche particulière. Occasion pour le directeur général des affaires civiles au sein du ministère de la Justice Sophie Rose Olga Ndinga de saluer le bon déroulement du scrutin dont la proclamation s’est déroulée dans les locaux du ministère. « Les assesseurs non professionnels vont siéger en même temps que les juges professionnels pour apporter des solutions aux litiges portés devant le tribunal du travail », a-t-elle indiqué.

Ainsi, il s’est agi pour le collège électoral d’élire 10 assesseurs titulaires et 10 assesseurs suppléants. Pour rappel, les assesseurs non professionnels sont élus par leur pairs conformément à un arrêté conjoint du ministère du Travail et de la Justice.