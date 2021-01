Gabon: les anciens élèves du Lycée Simon Oyono Aba’a se constituent en amicale

Dans l’optique de concevoir et de mettre en œuvre des actions à portées sociale et académique pour leur établissement secondaire d’antan, les anciens élèves du Lycée Simon Oyono Aba’a de Bitam ont décidé de se constituer en Association. Ainsi, au terme de l’assemblée générale qui s’est tenue ce dimanche 10 janvier, l’Amicale des Anciens élèves dudit Lycée a été portée sur les fonts baptismaux.

C’est une initiative qui devrait faire des émules, tant les conditions d’apprentissage et les difficultés structurelles et infrastructurelles sont légion dans le secteur de l’éducation. Alors qu’ils étaient dans un premier temps constitués en Amicale, les anciens élèves du Lycée Public Simon Oyono Aba’a de Bitam, ont décidé de porter sur les fonts baptismaux, leur structure à but non lucratif.

En effet, c’est au terme d’une assemblée générale tenue ce dimanche 10 janvier, que les anciens élèves de ce lycée situé dans la province du Woleu-Ntem, ont convenu de se constituer en association « afin de donner corps à leur ambition légitime ». Ambition articulée autour de « la volonté de concevoir et de mettre en œuvre des actions à portées sociale et académique pour leur établissement secondaire d’antan ».

En créant donc cette association à but non lucratif et à caractère social, culturel, philanthropique et apolitique, les anciens élèves du Lycée Simon Oyono Aba’a qui ont au cours de cette assemblée générale, approuvé les textes fondateurs tout en élisant leur directoire, entendent « développer et consolider le réseau d’anciens élèves sur le territoire national et au-delà ». Une ambition qui se caractérise déjà par la création d’un réseau de 7 représentations à travers le pays.