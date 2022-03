Gabon: les anciens cadres de DN réaffirment leur soutien à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une déclaration rendue publique ce samedi 05 mars 2022, que les anciens cadres de Démocratie nouvelle (DN) ont tenu à réagir aux rumeurs sur la supposée démission du président du Conseil économique social et environnemental (CESE) René Ndemezo’Obiang. Tout en démentant cette information, ces derniers ont tenu à réaffirmer leur soutien et leur attachement au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

En effet, dans son discours, le porte parole Jonathan Ndoutoume Ngome après avoir fait le rappel des motivations qui les ont amenés à répondre favorablement à l’appel du chef de l’État, en optant pour la fusion-absorption au sein du parti démocratique gabonais (PDG), il indique que cette décision n’a jamais été remise en cause par les membres de l’ex DN.

« La prétendue démission de Ndemezo’Obiang, il ne s’agit que des ragots d’allégations mensongères et fallacieuses destinés à détériorer le lien désormais établi entre le chef de l’État et M. Ndemezo’Obiang », a martelé l’ancien ministre délégué. Il à d’ailleurs tenu à rappeler que le processus de fusion-absorption DN-PDG est irréversible. « Il connaîtra son épilogue dans les tout prochains jours avec la tenue d’un congrès extraordinaire de dissolution juridique de DN », a-t-il ajouté.

Dans le même élan, les anciens cadres de DN ont marqué leur étonnement sur la supposée démission de René Ndemezo’Obiang. Une manière subtile selon eux de vouloir semer le doute et la confusion dans l’opinion nationale et internationale. Les ex-cadres de DN ont dénoncé et condamné ces manœuvres et manipulations de l’opinion.

Au sujet de la lettre adressée au chef de l’état, DN ne trouve aucune faute à cette démarche républicaine.« Bien au contraire, tout citoyen a pleinement le droit de solliciter l’exercice de la fonction qui sied à ses ambitions, à sa carrure ou à ses états de service, sans que cela ne constitue une pression quelconque à l’égard du chef de l’État », a indiqué Jonathan Ndoutoume Ngome.