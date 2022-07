Gabon: les anciens agents de la Poste réclament 16 ans d’indemnités sociales

Ecouter cet article Ecouter cet article

Confrontés à des impayés d’indemnités sociales depuis 16 ans, les anciens agents de Gabon Poste, ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour faire entendre leur ras le bol. Une action qui a conduit à un sit-in de la part de ces derniers au Trésor Public où un mouvement d’humeur a été déclenché pour réclamer le paiement de leurs droits, le mardi 12 juillet 2022.

Cette montée au créneau intervient après leur dernière assemblée générale, tenue récemment. A l’issue de cette rencontre, les anciens agents de Gabon Poste par l’entremise de leur coordinateur Jacques Ikapi ont décidé de la tenue d’un sit-in au vu du non-versement de leur dû depuis l’année 2006. Face au mépris affiché par les responsables, ces derniers ont donc décidé d’assiéger le Trésor public avec à la clé des banderoles exprimant leur colère.

Les anciens agents de Gabon poste dénoncent la clochardisation dont ils font l’objet depuis un peu plus de 16 ans par leur administration de tutelle. « Les situations sociales que connaissent les postiers sont exécrables. Nos collègues ne pouvant pas payer les ordonnances et les hospitalisations sont passés de vie à trépas. Nous comptabilisons aujourd’hui 60 morts que nous déplorons tous et nous ne savons plus à quel saint nous vouer » a déclaré Jacques Ikapi, le coordinateur du collectif des anciens agents de Gabon Poste. Non sans indiquer l’état de précarisation extrême dont ils sont victimes.

« Lésés » et « abusés », les anciens agents de Gabon Poste, ne semblent n’avoir aucune autre issue que celle du mouvement d’humeur. Ces derniers jonglent désormais entre difficultés financières et incapacités pour certains de régler les loyers. Autant de revendications qui, espérons-le, seront prises en compte afin de permettre à ces nombreux pères et mères de famille d’éviter d’être clochardisés et subvenir à leurs besoins.

