Gabon: les ambassadeurs de l’UE en soutien au peuple ukrainien

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’annonce par le président de Russie Vladimir de reconnaître l’indépendance des républiques de Donetsk et de Lougansk, puis de déployer des forces dans l’est de l’Ukraine n’a pas laissé insensible les ambassadeurs et représentants au Gabon de l’Union européenne. Ainsi, le jeudi 24 février 2022 ces derniers ont tenu à exprimer leur soutien et leur solidarité avec l’Ukraine et son peuple. Un geste de solidarité exprimé à la suite de la décision de la Fédération de Russie d’envahir ce pays d’europe de l’est.

Debout devant la Délégation de l’Union européenne à Libreville, entourés des drapeaux des pays de l’UE et tenant chacun celui de l’Ukraine entre leurs mains, les diplomates européens accrédités au Gabon, à l’instar de la communauté internationale, ont tenu à marquer leur refus contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine.

« Les ambassadeurs et représentants au Gabon de l’Union européenne, d’Allemagne, d’Espagne, de France et d’Italie expriment leur soutien et leur solidarité avec l’Ukraine et son peuple », peut-on lire dans une publication de l’ambassade de France au Gabon.

Rappelons que dans la nuit du 24 février 2022, Vladimir Poutine a annoncé à la télévision russe le début d’une opération militaire en Ukraine. Une minute après son intervention, les premiers missiles sont tombés dans tout le pays , y compris Kiev la capitale. Et ce, au mépris des Nations Unis dont le conseil de sécurité était en pleine réunion d’urgence dans une tentative désespérée d’éviter le conflit entre les deux pays.