Gabon: les agents en attente de postes budgétaires et les retraités en sit-in à la Fonction publique

C’est tôt dans la matinée du lundi 5 juillet 2021 que les agents publics en attente de postes budgétaires et les retraités ont investi la devanture du ministère de la Fonction publique. Ces derniers exigent entre autres l’arrimage de leurs pensions au nouveau système de rémunération et le reclassement des agents en pré-recrutements.

Le bras de fer entre Madeleine Berre et les retraités de la Fonction publique est loin d’être terminé. Si la réforme du Code du travail avait concentré les attentions du public, le mal semble persister tant aucune issue n’aurait été trouvée. Fort de cela, les plaignants ont observé, le lundi 5 juillet dernier, un sit-in dans l’enceinte du Ministère susmentionné.

Chants et déclarations ont rythmé ce mouvement d’humeur qui s’est déroulé de manière pacifique. Pour information, les plaintes des retraités tournent autour de l’arrimage de leur pension au nouveau système de rémunération dans la fonction publique. À cela s’ajoute le projet de revalorisation des pensions jusque-là pas mis en application.

Pour ce qui est des agents en pré-recrutements et des diplômés de écoles d’administration, il s’agit des demandes de postes budgétaires et de reclassement. Une chose est sûre, c’est que les retraités et les agents publics en situation précaire sont déterminés à obtenir ce qui leur est dû par tous les moyens, même si aucun signe positif n’émane du gouvernement notamment le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.