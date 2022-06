Gabon: les agents du ministères des Affaires étrangères en grève

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis plusieurs mois, les agents du ministère des Affaires étrangères sont véritablement en ébullition. La preuve avec les syndicalistes réunis autour du Syndicat des agents des Affaires étrangères ( S.A.A.E) qui ont décidé de monter au créneau. En effet, ces derniers ont déclenché une grève d’avertissement de 3 jours afin de fustiger l’attitude de la tutelle qui depuis 7 semestres ne leur verserait plus la prime de servitude diplomatique (PSD), rapporte le site Topinfosgabon.

S’achemine-t-on vers un nouveau bras de fer au sein du ministère des Affaires étrangères ? C’est le sentiment qui se dégage au regard de la volonté affichée par le Syndicat des agents des Affaires étrangères ( S.A.A.E) qui après leur assemblée générale ont décidé du déclenchement d’une grève d’avertissement de 3 jours avec un service minimum allant de 7h 30 à 10 heures afin d’interpeller la tutelle concernant le non-paiement de 7 semestres de la prime de servitude diplomatique.

Les agents syndicalistes ont interpellé le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo afin d’agir promptement pour éviter la paralysie de ce secteur. Non sans indiquer que « si d’ici jeudi, les revendications posées sur la table de la tutelle ne trouvent pas de solutions, les agents promettent paralyser toutes les activités dans cette administration importante pour le pays ».

Sur la banderole déployée à la devanture du siège du ministère, les agents rappellent que leurs revendications portent sur le paiement sans conditions des 7 trimestres d’arriérés de prime de servitudes diplomatiques (P.S.D) en plus du respect du plan de carrière des agents. Une situation pour laquelle la tutelle gagnerait à engager des pourparlers dans le but de trouver une solution idoine et éviter ainsi un énième bras de fer dans l’administration gabonaise.