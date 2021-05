Gabon: les agents du ministère du Travail à l’école du MEGC pour booster la politique de l’emploi

Le vendredi dernier, la Direction générale de la prospective a servi de cadre à la tenue d’un atelier de transfert de compétences entre les cadres du ministère de l’Economie et de la Relance et les agents du ministère du Travail. Une séance de travail axée sur la mise en place d’un Modèle d’équilibre général calculable simulant des politiques sur l’emploi et les marchés du travail au Gabon (MEGC).

Face à un marché du travail qui connaît un dysfonctionnement dont l’une des causes est la crise défavorable sur le marché des hydrocarbures, les pouvoirs publics s’attèlent à élaborer des mécanismes pour permettre une meilleure gestion des ressources humaines de l’Etat. C’est l’objet de l’atelier qui s’est tenu récemment et qui avait pour objectif d’assurer « le transfert de compétences entre les cadres de la Direction générale de la prospective et ceux de la Direction générale des ressources humaines sur le MEGC ».

Ainsi, durant cet atelier, il était question pour les cadres de la Direction de la prévision de la Direction générale de prospective, une administration sous tutelle du ministère de l’Economie et de la Relance, de présenter le MEGC en misant sur des discussions intermédiaires.



A terme, l’objectif est de transmettre les rudiments pratiques pour la modélisation de l’économie nationale afin que les agents de la direction générale des ressources humaines maîtrisent les anticipations sur le potentiel et l’intensité de création d’emploi. Dans le même temps, il était question pour les agents du ministère de l’emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle de maîtriser la « conceptuelle des notes de politiques d’emploi et du marché du travail afin d’étayer la lanterne des décideurs », a expliqué le responsable de la Direction générale de la prospective.