Gabon: les agents des eaux et forêts formés à la certification FSC

Label environnemental dont le but est d’assurer la production de bois dans le respect des procédures garantissant la gestion durable des forêts, la certification FSC (Forest Stewardship Council) est depuis le 30 novembre dernier au cœur d’une formation au ministère des Eaux et Forêts. Censé outiller les agents de cette administration sur les bonnes pratiques, cette formation s’inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la « commande politique nationale visant à certifier à l’horizon 2022, l’ensemble des forêts du Gabon ».

Troisième pays africain en matière de protection et de promotion de l’environnement selon le dernier indice publié par la Fondation Mo Ibrahim, le Gabon entend capitaliser cet acquis. A travers son administration dédiée aux Eaux et Forêts, le pays vient dans cette optique, de lancer des formations visant à mieux outiller les agents devant mettre en œuvre « la commande politique nationale visant à certifier à l’horizon 2022, l’ensemble des forêts du Gabon ».

En effet, axé autour de la certification FSC (Forest Stewardship Council) qui permet de donner une valeur environnementale, économique et sociale à la forêt, ces formations qui ont débutées le 30 novembre dernier avec une quarantaine d’agents des Eaux et Forêts, devraient à terme permettre d’assurer la production de bois dans le respect des procédures garantissant la gestion durable des forêts comme l’a expliqué Nathalie Bouville, directrice Communication Afrique du FSC.

Avec des sujets traitant aussi bien de la norme national FSC, que des procédures FSC pour la certification des services écosystémiques forestiers et des procédures de transparence, ce séminaire qui intervient un peu plus d’un an après la tenue du Forum consultatif public pour l’élaboration de la Norme nationale FSC (GEN), vient renforcer l’ambition du Gabon d’être le leader en matière de protection durable des forêts.

Par ailleurs, s’inscrivant dans le cadre du partenariat conjointement signé entre le ministère des Eaux et Forêts et le Forest Stewardship Council, cette formation devrait permettre au Gabon d’avoir un regard plus incisif sur les activités des nombreuses sociétés en activité sur le territoire, dont seules trois sont aujourd’hui certifiées FSC pour leur gestion exemplaire des forêts au Gabon.