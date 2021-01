Gabon: les agents de santé outillés aux rudiments de l’informatique

Ce vendredi 22 janvier 2021 le ministère de la Santé a procédé au lancement au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), d’une formation à l’endroit des professionnels de santé sur les fondamentaux de l’outil informatique et d’internet. Une formation certifiante qui s’inscrit dans le cadre du projet eGabon-SIS avec comme objectif la redynamisation de la politique de santé du Gabon en vue de l’amélioration de l’offre de soin.

Cette formation qui s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé des secteurs public et militaire du Gabon concerne un peu plus de 3000 agents de santé de la région pilote de l’Estuaire. Organisée sur trois niveaux, la formation sera sanctionnée par une attestation. Aussi, l’adoption d’un nouveau système d’information de santé sera d’autant plus facile que les rudiments de l’informatique auront déjà été assimilés par tous les personnels concernés.

Photo de famille au terme de la cérémonie de lancement de la formation sur l’outil informatique au CHUL

Rappelons que le projet eGabon-SIS est la première composante du projet eGabon issu du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE). Lequel identifiait le numérique comme un vecteur essentiel du développement socio-économique du pays. Sur le plan sanitaire, ce projet de transformation digitale, des pratiques et des processus, a pour objectif l’informatisation du système de santé du Gabon, pour améliorer la prise en charge des patients, la situation sanitaire du pays et l’efficience des structures de santé.

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, lors d’un récent entretien avec les directeurs généraux des Centres hospitaliers universitaires du pays, a invité ces derniers à améliorer la prise en charge des patients en optant pour des solutions « novatrices et courageuses ». Dans ce sens, il a rappelé « l’impérieuse nécessité » de migrer vers un « changement de gouvernance des hôpitaux ».