Gabon: les agents de l’Etat nouvellement bancarisés payés par virement dès ce 25 janvier

Annoncé par le biais d’un communiqué paru le 3 novembre 2020, le processus de bancarisation de l’ensemble des agents publics résidant dans les zones pourvues de banques commerciales, devrait entrer dans sa phase d’opérationnalisation à compter de ce 25 janvier 2021. En effet, en dépit des récriminations de nombreux agents non désireux de recevoir leurs rémunérations via ce processus, le gouvernement devrait bel et bien aller au bout de sa logique.

Visant, selon le gouvernement, à réduire les risques sanitaires liés à la Covid-19, éviter le flux des agents publics aux guichets du Trésor, mais également réduire la circulation de la monnaie fiduciaire et sécuriser des moyens de paiement et la traçabilité de la dépense publique, les premiers effets de l’opération de bancarisation de l’ensemble des agents publics résidant dans les zones pourvues de banques commerciales, devraient bel et bien se faire ressentir ce 25 janvier 2021.

En effet, concernant notamment les fonctionnaires, les agents en présalaire et autres de la Main d’œuvre Non Permanente (MONP) non détenteurs d’un compte bancaire, et résidant dans les zones disposant de banques commerciales, cette opération menée par le gouvernement est donc en passe d’aboutir. Et ce, en dépit des nombreuses récriminations des agents non désireux de recevoir leurs rémunérations via ce processus.



Si le fondement de cette opération demeure salutaire, au regard notamment du taux de bancarisation actuel qui est de l’ordre de 30%, la volonté pour le gouvernement d’imposer cette méthode en ces temps de crise et de réduction du pouvoir d’achat des ménages, suscite néanmoins quelques réactions. Reste désormais à savoir si en pratique, le gouvernement saura rentabiliser une telle opération sur le long terme.