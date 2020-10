Gabon: les agents de la SNI désormais outillés pour un rendement plus optimal

Lancé le 13 octobre 2020 le séminaire d’entreprise de la Société nationale immobilière (Sni) a pris fin ce 20 octobre 2020. Placée sous le thème «optimisation des ressources humaines» cette rencontre qui réunissait autour d’une même table employeurs et agents du bras séculier de l’Etat en matière de politique du logement, a débouché sur l’élaboration d’un ensemble de recommandations qui devraient permettre à l’entreprise d’être inéluctablement sur le chemin de la modernisation.

Durant un peu plus de 7 jours, les séminaristes ont échangé sur plusieurs thématiques variées, notamment la formation, le perfectionnement, l’avancement, la rémunération et la promotion ; la représentation syndicale, les avantages sociaux, la gestion prévisionnelle et opérationnelle, ou encore la révision de la convention d’entreprise et du règlement intérieur. Objectif à terme l’amélioration des relations contractuelles entre l’employeur et l’employé mais aussi impulser une nouvelle dynamique de travail.

Ce séminaire d’entreprise aura donc abouti à l’adoption d’une série de réformes. Il s’agit, entre autres, de la mise en place d’un dispositif de renforcement des capacités ; la mise en place d’un système de formation continue diplômant ; l’actualisation de la grille salariale; le renouvellement du collège des délégués du personnel pour la pérennisation du dialogue au sein de l’entreprise, et l’actualisation de la convention d’entreprise

Au terme de cette rencontre, le directeur général de la Société nationale immobilière Hermann Kamonomono n’a pas manqué d’expliquer les objectifs de la tenue de ce séminaire qui s’est voulu inclusif. « Durant ces six jours que nous avons passés à échanger, employeur et employés ont pu prendre conscience d’un certain nombre d’éléments qui régissent la vie au sein de l’entreprise », a-t-il indiqué.