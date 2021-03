Gabon: les acteurs du football pour la reprise des championnats nationaux

Un peu plus d’un an après l’arrêt prématuré des championnats de première et deuxième divisions de football, les principaux acteurs du football gabonais se sont réunis pour évoquer « le sort réservé à la saison sportive 2020-2021 ». Autour de Brice Mbika Ndjambou, président de la Ligue Nationale de Football Professionnel (Linafp) et Rémy Ebanega notamment, ces derniers ont d’une seule voix, plaidé pour une reprise des championnats nationaux.

Face à « la situation de précarité extrême et la dépression dans laquelle se trouvent de nombreux footballeurs gabonais » comme nous l’expliquait récemment Rémy Ebanega président de l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (Anfpg), ce dernier ainsi que le président de la Ligue Nationale de Football Professionnel (Linafp), Brice Mbika Ndjambou, ont décidé d’une seule et même voix, de tirer la sonnette d’alarme.

En effet, réunis le 19 mars dernier aux côtés de l’Association des Clubs de Football mais également celle des arbitres, la Linafp et l’Anfpg n’ont pas manqué d’interpeller la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot), sur le sort réservé à la fois à ce sport et à ces athlètes. Il faut dire que depuis un peu plus d’un an, correspondant à l’avènement de la Covid-19 si l’on circonscrit les difficultés de notre football à cette période, c’est le calme plat côté National Foot 1 et 2.

A l’origine d’une crise profonde et d’un mal être tout aussi profond et visible chez les footballeurs locaux, cette situation a donc été au centre de cette rencontre loin d’être anodine, puisqu’intervenant à quelques jours de deux rencontres cruciales pour la sélection nationale. Las d’attendre à la fois « l’organisation de la réforme du National Foot et l’élaboration d’un protocole sanitaire qui nous permettrait de jouer les matchs de football tout en respectant les mesures barrières », les acteurs du football ont donc crié leur détresse face au « sort réservé à la saison sportive 2020-2021 ».

Demandant unanimement à la Fegafoot et à la tutelle « de jeter un regard sur la situation chaotique actuelle de notre football et les conséquences sur le quotidien de la chaîne des acteurs que sont les clubs, les entraîneurs, les footballeurs, les officiels de matches, les communicateurs, le public, etc. », Mbika Ndjambou, Ebanega and Co., ont donc plaidé pour une reprise des championnats nationaux. Reste désormais à savoir, si leur appel sera entendu.