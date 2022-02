Gabon: les acteurs de la protection de l’enfant édifiés sur la MIPE

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans l’enceinte du complexe social Messani sis au quartier Saint-Germain dans le 3ème arrondissement de Libreville qu’a eu lieu l’atelier de renforcement des capacités des acteurs du système de protection de l’enfant, le jeudi 10 février 2022. Une initiative du ministère des Affaires sociales en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) qui a permis aux participants de se familiariser avec les 8 catégories de la Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE).

Optimiser la lutte contre les violences subies par les enfants et les violences entre enfants, c’est l’objectif de l’atelier de renforcement des capacités des acteurs du système de protection de l’enfant organisé le jeudi 10 février 2022 au Centre social Messani. Représentant le ministre Prisca Koho Nlend empêché, le secrétariat général dudit ministère a rappelé l’intérêt que revêt cette initiative pour la collecte de données. Roger Mickala Mamfoumbi, a tout aussi salué l’engagement des autorités publiques à enclencher le processus d’actualisation du bulletin des indicateurs.

« Je tiens donc à vous témoigner à tous, en son nom, travailleurs sociaux de tous les secteurs, magistrats, officiers et agents de police, responsables d’associations qui œuvrez au quotidien pour assurer le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, sa gratitude », a indiqué Roger Mickala Mamfoumbi. Notons que lesdits travaux ont principalement consisté à présenter de manière détaillée les 8 catégories de la Matrice des indicateurs de protection de l’enfant. Il s’agit entre autres, de l’environnement protecteur l’enfant des abus sexuels et des violences, de l’exploitation économique, des orphelins et autres enfants vulnérables mais également les enfants en conflit avec la loi.

Pour sa part, la Direction générale de la Famille (DGF) a tenu à faire le point sur cet agrégat mis en place par le Décret n°0191/PR/MFAS du 22 mai 2012 portant MIPE. « Ces indicateurs nous permettent d’évaluer, de mesurer l’incidence des violences faites sur les enfants. C’est une base de données renseignée annuellement. De 2012 à ce jour, nous en avons publié 3. Actuellement nous sommes en train d’élaborer les 4ème et 5ème bulletins », a souligné la chargée d’études à la DGF. Pour information, la Matrice des indicateurs de protection de l’enfant est un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits de l’enfant, conformément à l’article 2 de l’arrêté susmentionné. Vivement les retombées !