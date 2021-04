Gabon: les abonnés SatCon privés de Champions League

Les abonnés SatCon ne pourront pas regarder la fin de la ligue des Champions européenne. En effet, face à la récidive dans le piratage de chaînes câblées, la Haute autorité de la communication (HAC) a décidé de suspendre cet opérateur audiovisuel pendant une durée de 3 mois à compter du mercredi 14 avril 2021.

Alors que se profilent à grands pas les phases aller des demi-finales de la Champions League opposant le Paris Saint-Germain à Manchester city et Le Real Madrid à Chelsea, il semble qu’une grande partie de la population sera privée de ces échéances fatidiques tant attendues par les férus du sport roi. Et pour cause, l’opérateur audiovisuel auquel ils sont abonnés a été interdit d’émettre sur le territoire durant 3 mois à compter de la date de notification, soit le mercredi 14 avril 2021.

Une énorme perte pour ces personnes qui avaient souscrit, pour la plupart, pour bénéficier des matchs exclusifs et variés. Lesquels pourraient être contraints de migrer vers la concurrence qui, elle, est le grand vainqueur de cette interdiction. Un second coup de massue après la décision du 12 janvier 2021 qui interdit la diffusion de la Liga Santander par Satcon. Championnat considéré comme le plus attractif d’Europe.

D’ailleurs, avant cette décision de la HAC, la Cour d’Appel de Libreville avait brandi une menace en cas de récidive. « L’arrêt de la retransmission par l’opérateur Satcon au Gabon des matchs organisés par la Liga, sous peine de 25.000.000 FCFA par match diffusé », est-il clairement indiqué dans l’arrêt du 12 janvier 2021 parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Il va sans dire que SatCon gagnerait à se mettre en règle pour l’intérêt de sa clientèle qui paie au prix fort l’attitude malicieuse de l’opérateur.