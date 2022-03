Gabon: les 8 engagements de Ngoyo Moussavou à la tête de la HAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de la cérémonie de prise de fonction qui s’est tenue ce mercredi 23 mars 2022 que le nouveau président de la Haute autorité de la communication (HAC) Germain Ngoyo Moussavou a tenu à décliner les huit (8) axes majeurs de sa vision à la tête de cette Institution en charge de la régulation des médias au Gabon.

Nommé à l’issue du Conseil des ministres du jeudi 10 mars 2022, l’ancien ambassadeur du Gabon en France a pris officiellement ses fonctions à la tête de la HAC le 23 mars dernier. Ainsi, face au Collège des Conseillers-Membres de cette autorité administrative indépendante, ce dernier a tenu à décliner la feuille de route qu’il entend mettre en œuvre tout au long de son mandat et qu’il a répartie en huit points.

Ainsi, pour ce journaliste en chef, il s’agira en premier de « favoriser la libre expression des idées dans toutes les catégories de médias » afin de faciliter l’accès à l’information à l’ensemble des citoyens. Germain Ngoyo Moussavou entend également veiller au respect des biens et des personnes pour ne pas entraver le débat démocratique; à l’objectivité maximale des informations diffusées par les médias en poursuivant les auteurs de fausses nouvelles et en les empêchant de les diffuser.



Autres chantiers que le nouveau président de la HAC entend mettre en oeuvre faire respecter une déontologie des journalistes et diffuseurs de nouvelles « pour qu’ils vérifient leurs sources et ne contribuent pas à la diffusion de fausses nouvelles impunément »; faire respecter le pluralisme en équilibrant le prosélytisme des différentes religions; montrer de la fermeté dans l’application de ces principes pour maintenir l’unité du pays et la paix civile; avoir un regard laïque sur les différentes missions et surtout favoriser une approche plus pédagogique à l’endroit des acteurs du secteur.