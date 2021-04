Gabon: les 60 meilleurs projets «Business Booster» désormais connus

C’est en présence d’un parterre d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial au Gabon qu’a eu lieu le samedi 24 avril 2021, la cérémonie de remise de parchemins aux lauréats de cette deuxième édition du « Business Booster ». Déroulées sur 2 semaines, la formation et la compétition, assurées par l’Office national de l’emploi (One), Cyberschool Entrepreneuriat et la Maison de l’auto-entrepreneur (Mae) ont vu 60 jeunes se démarquer avec des idées de projets originaux et soutenables,qui ne demandent plus qu’à être concrétisés.

Deux semaines après une formation poussée sur les outils de création de plans d’affaires et une compétition hachée mettant aux prises 162 projets, l’heure était le samedi 24 avril dernier à la remise de parchemins aux 60 rescapés. Composée de femmes et d’hommes, cette cuvée a intégré le respect de la parité de genres, prônée par les plus hautes autorités de la nation. Occasion pour Hans Ivala, Directeur général de l’Office national de l’emploi (One) de féliciter les lauréats et de les inciter à demeurer persévérants.

Dans le même ordre d’idées, la Directrice générale de la chambre de commerce a fait une main tendue à l’endroit des 60 lauréats qui devront dorénavant prendre attache avec tout l’écosystème entrepreneurial pour s’assurer d’atteindre leurs buts. « La chambre de commerce est votre assemblée nationale. C’est ici que se trouvent les solutions à vos problèmes […] Apprenez à apprendre, oui c’est important. Allez vers l’information afin de savoir qui fait quoi », a indiqué Danielle Biwaou.

En réaction, Elsa Mbourou, représentante des lauréats a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et les entités partenaires. « Ce jour restera indélébile car il marque une étape importante dans le processus de création de nos entreprises. Nous pouvons être fiers aujourd’hui et je vous en félicite. Ces 5 jours de séminaire de formation et 2 jours de concours, nous ont permis de nous découvrir bien de talents », a-t-elle déclaré devant ses pairs parmi lesquels Warren Nzamba Mouloungui.

En prélude de cette information, les attestations de participation ont été remises aux formateurs des lauréats dont Simplice Asseko Mve, Directeur général de Cyberschool Entrepreneuriat. Pour information, cette cérémonie s’est déroulée à la Maison de l’auto-entrepreneur, sise à la 1ère cité Angondje. Pour cette édition 2021,les 60 meilleurs projets retenus seront incubés durant 3 mois en vue de concrétiser leurs idées. Et cela passera par un pitch final.