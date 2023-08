Gabon : les 25 000 emplois du secteur agricole toujours attendus

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jusqu’en 2016, le Gabon importait en moyenne 300 milliards de FCFA de denrées alimentaires par an. Un chiffre suffisamment important pour interpeller les autorités gabonaises, qui ont mis en place en 2014 l’ambitieux programme graine. Son objectif, réduire la dépendance alimentaire du pays. Après 2 années d’exécution du programme, jugé globalement satisfaisant par les autorités, Ali Bongo Ondimba s’engage en 2016 à porter le nombre d’emplois dans le secteur agricole à 25 000. Une promesse qui n’a jamais vu le jour.

Ramener les Gabonais à la terre afin de lutter contre la dépendance extérieure et favoriser l’emploi des jeunes. Telle était l’ambition du candidat Ali Bongo Ondimba en 2016. Le chef de l’Etat entendait ainsi renforcer le programme GRAINE, en portant à 25 000 le nombre d’emplois dans le secteur à l’horizon 2023. A l’heure du bilan, force est de constater que le nombre d’emplois dans ce secteur a au contraire chuté par rapport à son plus haut niveau de 2018.

Une baisse des effectifs depuis 2018

Après le lancement du programme Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés (GRAINE) en décembre 2014, le secteur agricole a suscité de l’intérêt auprès de jeunes Gabonais qui s’y sont pleinement investis. Résultat, le nombre d’emplois oscillait autour de 12 500 en 2016, selon les données du ministère de l’économie. Un secteur notamment porté par le projet de production d’huile de palme, qui a fortement employé, au sein des différentes plantations disséminées sur le territoire.

Cependant, cet optimisme n’aura pas fait long feu puisqu’à partir de 2018, une baisse tendancielle était observée. Ainsi, selon toujours le ministère de l’économie, entre 2018 et 2021, le nombre d’emplois dans le secteur est passé de 12 520 environ, à 10 192 emplois, soit une baisse de 18,6% en 5 ans. Établie à 77,9 milliards de FCFA, la masse salariale du secteur est quant à elle passée à 68 milliards.

La crise sanitaire responsable ?

Si le contexte international, marqué en 2020 par la crise de COVID 19 a fortement fragilisé l’économie mondiale et notamment celle des pays africains parmi lesquels le Gabon, la baisse tendancielle des emplois dans le secteur agricole ne peut pas lui être entièrement amputée. En effet, les effectifs dans ce secteur ont commencé à dégringoler à partir de 2018, soit 2 ans avant le COVID.

Ainsi, entre 2018 et 2020, année des premiers grands confinements, les effectifs dans le secteur sont passés d’environ 12 700 à 11 200. Des chiffres qu’il faut entre autres attribuer à la pénibilité du travail au sein des plantations et aux faibles revenus tirés de ce travail harassant. En effet, des employés de la Société de Transformation Agricole et de Développement Rural (SOTRADER), structure chargée de mener le projet, font régulièrement état de rudes conditions de travail et de logement. Cependant, il faut reconnaître qu’entre 2020 et fin 2021, l’entreprise s’est vue contrainte de faire des coupes dans les effectifs afin d’amortir le coût lié à la crise sanitaire.