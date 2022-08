Gabon: les 239 lauréats de l’INFASS des promotions 2015 et 2017 sur le marché de l’emploi

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Institut national de formation d’action sanitaire et Sociale (INFASS) a honoré ce vendredi 5 août 2022 les diplômés de sa promotion. La promotion parrainée par le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, Charles Mve Ella a été soutenue par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong venu lui aussi féliciter ces nouveaux diplômés dont la remise de parchemins vient ainsi couronner des années de formation de ces agents du corps médical qui sont désormais mis sur le marché de l’emploi.

C’est en présence de plusieurs officiels que la cérémonie de remise de parchemins venant marquer la fin de la formation des étudiants de l’Institut national de formation d’action sanitaire et Sociale (INFASS). Notamment, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, Charles Mve Ella.

Parrainée par Charles Mve Ella, cette cuvée est composée de 239 diplômés. Lors de son intervention, le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong n’a pas manqué de prodiguer des conseils à ses futurs professionnels. « Pour réussir dans toutes vos entreprises, prenez soin d’avoir le sens de l’action et de son utilité, car les connaissances et les expériences professionnelles acquises ne seront capitalisées que si elles vous permettent d’agir, dans l’intérêt de vos futurs patients. Soyez ambitieux et mesurés et ayez le sens du devoir », a-t-il confié.

Il faut noter que les diplômés de cette année sont ceux des promotions 2015 et 2017. De nouveaux professionnels qui seront sans doute régularisés le plus rapidement afin de se mettre au service des malades aussi bien de la capitale gabonaise que de l’intérieur du pays. Reste plus qu’à souhaiter à ces derniers bonne chance tout au long de leur carrière.