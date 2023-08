Gabon : les 193 meilleurs élèves du pays primés par Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’auditorium du Palais Rénovation a servi de cadre, ce mardi 08 aout 2023, à la remise de prix aux lauréats du Concours national des meilleurs élèves (CNME) du pays pour sa troisième édition. Ainsi, ce sont au total 193 meilleurs élèves des lycées et collèges du Gabon qui ont reçu des mains du Président de la République Ali Bongo Ondimba leurs différentes récompenses.

C’est en présence d’un panel d’invités, dont le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclerq que cette cérémonie de remise de prix au meilleur élève du pays a eu lieu. Organisé en juin dernier, celui-ci a enregistré 645 participants lors des épreuves à l’issue desquelles les meilleurs ont été retenus.

Il s’agissait notamment des classes intermédiaires du primaire au secondaire de l’enseignement général, technique et professionnel. À ceux-là se sont ajoutés ceux de 5ème année du primaire, 3ème et Terminale. « Le concours national des meilleurs élèves véhicule les valeurs nobles fondées sur le travail, la discipline et la rigueur», a indiqué Camélia Ntoutoume-Leclerq.

Susciter l’émulation et l’esprit d’innovation chez les apprenants

C’est le leitmotiv du ministère de l’Éducation nationale chargé de l’organisation de ce concours d’excellence. Une édition marquée par la remise des prix spéciaux sanctionnés par des bourses de coopération, un billet d’avion pour la catégorie « Meilleurs élèves ».

« Au nombre des innovations à relever cette année, il y a deux nouvelles catégories de lauréats, à savoir la meilleure innovation technologique pour valoriser l’enseignement technique et professionnel, la meilleure œuvre d’art pour promouvoir le savoir-faire des élèves du primaire », a déclaré Camélia Ntoutoume-Leclerq. Le Président Ali Bongo Ondimba a par ailleurs invité les élèves à plus d’ardeur et de rigueur dans leurs études.