Gabon: les 15, 16 et 17 déclarés fériés, chômés et payés sur l’ensemble du territoire

C’est par le biais d’un communiqué paru dans le quotidien l’Union que le ministère de l’Emploi de l’Emploi, de la Fonction publique a annoncé que les jours du samedi 15,dimanche 16 et lundi 17 août sont fériés, chômés et payés sur toute l’étendue du territoire national en raison des festivités de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale cumulativement à celle de l’assomption.

L’incertitude sur le nombre des jours fériés à l’approche de la fête nationale du 17 août et celle de l’assomption vient d’être levée par un communiqué publié chez nos confrères du quotidien l’Union précisant le nombre de jours fériés. Ainsi, « les journées de samedi 15. dimanche 16 et lundi 17 août 2020. marquant respectivement l’Assomption et la Fête nationale, sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national », a-t-on pu lire.

Une décision rendue publique par le ministère de l’Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle Porte-parole du gouvernement conformément au « décret n°00727/ PR/ MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n°000484/PR/ MTE du 26 mai 2004 » précise en outre le communiqué.