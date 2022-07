Gabon: les 134 lauréats de BGFI Business School des promotions 2020 et 2021 sur le marché de l’emploi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 23 juillet 2022 l’immeuble Atlas, siège social du Groupe BGFIBank a servi de cadre à la cérémonie de remise de diplômes des promotions 2020 et 2021 de BGFI Business School (BBS). Un événement qui marque un tournant important pour les récipiendaires qui désormais sont prêts à intégrer le monde professionnel grâce à l’enseignement reçu au sein de cet établissement de référence.

C’est en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, du Président directeur général du groupe BGFI Bank et président du conseil d’administration de BBS, Henri-Claude Oyima, de quelques autorités administratives et de plusieurs chefs d’entreprises que s’est déroulée la cérémonie de remise de diplômes de fin de cycle pour 134 jeunes de la promotion 2020 et 2021 de la BBS. A noter que cette remise de parchemins a été parrainée par l’administrateur général de BGFIBank Gabon, Loukoumani Waidi.

Composées d’étudiants issus des filières Banque, Assurance et Comptabilité-Audit-Contrôle, les étudiants de ces deux promotions ont bénéficié d’une formation de qualité au sein de cet établissement privé d’enseignement supérieur, Filiale du Groupe BGFIBank créé en 2008. Il faut souligner d’ailleurs que les quatre majors des deux promotions ont d’office intégré les effectifs du Groupe BGFIBank.

Comme l’a souligné le PDG du Groupe BGFIBank « A BBS nous attachons une importance capitale à l’adéquation de la formation et de l’emploi pour étayer les générations d’hommes et de femmes d’horizons divers à mettre en œuvre leur potentiel et à rester des acteurs accomplis de leur temps à l’effet de répondre efficacement au marché de l’emploi » a déclaré Henri Claude Oyima. Des mots salués par le directeur général de BBS, Pamphile Mezui-Mbeng Et l’administrateur général de BGFIBank Gabon, Loukoumani Waidi.

Au terme de la cérémonie, la plateforme BBS Alumni a été présentée. Un réseau d’anciens de ladite école qui mettront tout en œuvre des stratégies afin d’aider les nouveaux diplômés dans le cadre de leur insertion dans le monde professionnel. Pour information, BBS est une filiale du groupe BGFIBank et a été créée en 2008. Elle est présente dans 12 pays africains, y compris la France et offre les meilleurs enseignements concernant le domaine bancaire.