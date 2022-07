Gabon: les 11 abribus de Trans’Akanda font peau neuve !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de l’amélioration de son offre de services que la société de transport public Trans’Akanda a récemment procédé au rafraîchissement de ses 11 abribus dans les 1er et 2eme arrondissements de la jeune commune d’Akanda. Aussi, 50 panneaux d’arrêt ont été installés et ce, pour être « naturellement à l’heure ».

Alors que la majorité des structures publiques chargées d’assurer le transport gratuit sont en proie à mettre la clef sous le paillasson, Trans’Akanda se montre résiliente. D’ailleurs, dans l’optique de fournir un service agréable à ses usagers, la société dirigée par José Ngimangoal a entamé plusieurs travaux au sein de ses installations.

Consciente de l’importance pour les usagers de patienter dans un cadre reposant et ergonomique, Trans’Akanda a redonné un éclat nouveau à l’ensemble de ses 11 abribus installés dans les 1er et 2ème arrondissements de la commune d’Akanda. À cela s’ajoutent la livraison de 50 panneaux d’arrêt devant faciliter l’information des populations.

Il sera désormais possible pour les usagers des 7 lignes partant de la Cité des ailes au Cap Estérias en passant par Okala et le Centre hospitalier universitaire d’Angondjé, de souscrire aux offres Standard et Premium. Lesquelles donnent respectivement droit « à une séance de fitness pour les 10 meilleurs abonnés » et « l’accès libre pour les handicapés, les personnes du 3ème âge et les femmes enceintes ».