Gabon: les 10 meilleurs bacheliers de Ntoum obtiennent des Pass numériques

Le jeudi 11 novembre dernier, le siège de la Société d’innovation du numérique au Gabon(SING) a servi de cadre à la remise de Pass numériques destinés aux 10 meilleurs bacheliers de la Commune de Ntoum. Des outils qui permettront à ces derniers de disposer de plusieurs avantages numériques afin de faciliter la poursuite de leurs études.

C’est en présence de la ministre déléguée à l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclerc, du sénateur de la commune de Ntoum, Jean-René Nzamba Mombo, de Juste-Parfait Biyogo B’Otogo et de Cécile Ache Bekale respectivement maire et mairesse adjointe de la commune de Ntoum que s’est déroulée cette cérémonie de remise de Pass numériques. Une initiative qui a pour objectif d’apporter un soutien à ces élèves qui se sont démarqués lors de l’année scolaire écoulée.

Ainsi, ce sont dix bacheliers, issus de filières générales, qui se sont vu offrir un accès illimité à la SING durant un an. Une initiative qui vise à récompenser ses jeunes qui ont obtenu les meilleures moyennes de la commune de Ntoum à l’examen du baccalauréat. De ce fait, ces derniers auront à leur disposition et ce jusqu’au 31 Décembre 2022, un espace de travail, une connexion internet haut débit, des facilités d’impression et même des ordinateurs si besoin.

Pour le le Directeur Général de la SING, Yannick Ebibie, cette dotation vise à renforcer les capacités de ces nouveaux bacheliers et à les accompagner dans la suite de leur cursus. « Cette cérémonie de remise de Pass Numérique s’inscrit en droite ligne avec la volonté de la SING de rendre les économies africaines plus compétitives en favorisant la montée des compétences digitales et en équipant les porteurs de projets et les professionnels afin qu’ils puissent prendre les rênes du digital » a-t-il déclaré.

Avec l’évolution de la technologie, de nouveaux métiers naissent et émergent. Ceux de l’ingénierie de recherche et du développement informatique sont à l’heure actuelle des professions d’avenir. De Développeur à Chef de projet Digital, en passant par UX/ UI Designer, plusieurs ont été présentés aux jeunes étudiants dans l’espoir de susciter des vocations dans le secteur numérique. Lesquels n’ont pas manqué de montrer leur reconnaissance.

Pour sa part, Camélia Ntoutoume Leclerc a rappelé l’importance du numérique dans le développement de communes rurales comme celle de Ntoum. « En effet, le numérique constitue une réelle opportunité pour les territoires ruraux en permettant l’émergence de nouvelles formes d’industries », a déclaré le membre du gouvernement. Au terme de la cérémonie, la ministre déléguée à l’Education nationale a aussi exhorté la nouvelle génération à prendre en main son avenir et à s’intéresser aux métiers du numérique, réelle garantie de l’adéquation formation/emploi.