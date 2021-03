Gabon: Léon Armel Bounda Balonzi inspecte les travaux des voiries de Libreville

Ce samedi 28 mars 2021 le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures Léon Armel Bounda Balonzi a procédé à la visite des chantiers de réhabilitation de la route Nationale 1 et d’aménagement des voiries de la commune de Libreville. Il était question lors de cette descente de terrain d’inspecter l’état d’avancement des travaux mais aussi de s’imprégner de leur qualité.

C’est au pas de course que le membre du gouvernement a entamé la visite d’inspection des travaux de réhabilitation de la Route nationale 1 et l’avancement des travaux des voiries de Libreville. Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre des projets prioritaires amorcés par le gouvernement et qui devraient permettre de fluidifier le trafic dans ces axes routiers.

Ainsi, de Ça m’étonne, à Mindoubé en passant par Bangos, Sibang, Ondongo ou encore Alibandeng, Léon Armel Bounda Balonzi, a pu se rendre compte de l’état d’avancement des travaux qui sont en bonne voie. Dans le souci de rendre certaines zones plus accessibles, certaines artères feront l’objet de pavage de plusieurs mètres, tandis que d’autres seront bitumées.

Pour ces travaux de voirie qui entrent dans le cadre du désengorgement des grandes artères de la capitale, en assurant un entretien des voies secondaires, le gouvernement a pour objectif la création de nouveaux canaux pour l’évacuation des eaux ainsi que la réparation des nids de poule et de bourbiers.



Au terme de sa visite, le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction quant au bon déroulement et la qualité des travaux. « Il était question pour moi de vérifier l’avancée des travaux dans les 17 chantiers du grand Libreville. Il faut dire que l’avancée de ces différents chantiers concrétise la volonté du chef de l’État Ali Bongo Ondimba de rendre meilleur le tronçon routier de notre pays » a-t-il déclaré.