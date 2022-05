Gabon: Léod Paul Batolo et Franck Nguema actent la création de l’académie de football de Moanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre des Sports a reçu, ce mardi 3 avril 2022, une délégation de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Inscrite dans le renforcement du partenariat public-privé dans le domaine du sport, ladite rencontre a permis à Franck Nguema et son hôte Léod Paul Batolo d’échanger sur la création d’une académie de Sport du Haut-Ogooué dont le siège sera basée à Moanda mais également d’acter le sponsoring du Run In Masuku d’août 2022.

C’est en présence de son équipe ministérielle que Franck Nguema a reçu, le mardi 3 avril 2022, en audience l’Administrateur Directeur général (ADG) de la Compagnie minière de l’Ogooué. Les deux hommes ont longuement échangé sur le renforcement du partenariat public-privé indispensable pour l’éclosion réelle de ce secteur d’activité à part entière. Prenant la parole, le ministre des Sports a rappelé l’intérêt pour les opérateurs économiques de soutenir le sport.

En réaction, Léod Paul Batolo a traduit son engagement en faisant l’économie sur l’érection d’une école de formation alliant les études et le sport en vue de préparer l’après du football gabonais. S’en est suivie la signature d’une convention pour l’Académie de Sport du Haut-Ogooué qui, selon toute vraisemblance, devrait être située à Moanda où les infrastructures sportives sont de mise.

Occasion pour le Directeur des relations publiques et de la Communication de préciser la vision de la filiale du groupe Eramet. « L’objectif visé est de pouvoir d’allier formation et participation au championnat de football. La direction générale de Comilog a pensé mettre un accent sur la formation qui demeure une priorité d’où ce projet d’académie de football dont la matérialisation sera effective dans les prochains jours », a souligné André Massard.



Par ailleurs, ce dernier a annoncé le deuxième axe développé durant cette rencontre avec Franck Nguema. « Nous avons profité pour rassurer les pouvoirs publics que la Compagnie minière de l’Ogooué allait contribuer pour la tenue du Run In Masuku prévu au mois d’août prochain d’après le calendrier international. Le ministre a été très réceptif. Les choses se feront le plus naturellement possible », a-t-il conclu. Notons que le 10 km de Franceville est une compétition pédestre labellisée par la World Athletics.