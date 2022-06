Gabon: l’entreprenariat dans les sites du patrimoine mondial au cœur d’un atelier à la Lopé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 02 juin 2022 s’est ouvert au parc national de la Lopé, l’atelier portant sur « l’Entrepreneuriat dans les sites du patrimoine mondial ». Organisée par le ministère en charge des eaux et Forêts, le ministère en charge de la Culture, l’UNESCO, le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA), le WCS et l’Agence Nationale des parcs nationaux (ANPN), cette rencontre avait pour objectif de renforcer les compétences des parties prenantes à la conservation des sites du patrimoine mondial.

En effet, au cours de cette rencontre les participants ont été édifiés sur la question de l’entrepreneuriat sur les sites du patrimoine mondial. Objectif, accroître les compétences, les connaissances et les techniques entrepreneuriales des professionnels du patrimoine et des communautés vivant dans et aux alentours du parc national de la Lopé.

Il était donc question de renforcer l’implication et les retombées au bénéfice des communautés locales. Il faut souligner qu’avec 13 parcs nationaux, le Gabon dispose d’un potentiel indéniable en matière de flore, de faune mais surtout d’écotourisme notamment au sein du parc national de la Lopé qui est classé patrimoine mondial mixte.

Ainsi, le développement de l’entrepreneuriat autour de ces parcs constitue une opportunité d’inclusion plus forte des femmes et des jeunes. Cet atelier avait donc pour but de renforcer les compétences de ces derniers dans le domaine de l’entrepreneuriat.