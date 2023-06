Gabon : l’encours de la dette estimé à  7 100 milliards de FCFA en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 20 juin 2023, la Banque mondiale a rendu public la Note de conjoncture économique du Gabon. Si elle revient longuement sur la réforme des subventions aux carburants, ce document ne manque pas d’évoquer la question de l’endettement s’est situé à 7 100 milliards de FCFA en 2022.

En effet, selon l’institution financière internationale, la reprise économique observée durant le période sous-revu aura été marqué par une baisse du taux d’endettement, « offrant au pays une plus grande marge de manœuvre pour solliciter des financements extérieurs en cas de besoin ».

Ainsi, entre 2021 et 2022, l’encours de la dette en termes absolus est passé de 6 800 milliards de francs CFA à 7 100 milliards de FCFA. « Cette hausse de l’encours de la dette s’explique en partie par l’appréciation du dollar par rapport au Franc CFA, une part importante de l’encours de la dette publique du Gabon étant libellée en Dollars », indique la Note de conjoncture économique du Gabon élaborée par la Banque mondiale.

Il faut souligner qu’une croissance plus forte du Produit intérieur brut (PIB) nominal a toutefois permis au ratio dette/PIB de baisser de 60,7% du PIB à 52,0% du PIB. Selon les données de la Banque africaine à fin mars 2023, la dette extérieure représentait environ 63% de la dette totale. Cette dernière était principalement constituée de dettes envers des créanciers multilatéraux et d’euro-obligations. Les marchés financiers régionaux et les banques nationales ont, quant à eux, été les principales sources de la dette intérieure du Gabon en 2022.