Gabon: l’élève agresseur du lycée d’Oloumi provisoirement exclu pour trois jours

Ecouter cet article Ecouter cet article

On en sait davantage sur l’agression subie par un élève du Lycée Paul Émane Eyeghe d’Oloumi à l’initiative de son condisciple dont la vidéo a suscité une onde de choc sur la toile. En effet, après identification du présumé agresseur, l’établissement susmentionné a prononcé son exclusion provisoire pour une durée de 3 jours. L’indélicat sera fixé sur sort définitif à l’issu du conseil de discipline.

Devenue monnaie courante au sein des collèges et lycées, la violence et le manque de déontologie semblent banalisés par les encadreurs qui décident de se faire spectateur de ces dérives. Un fait inadmissible d’autant plus que les faits commis en uniforme scolaire entachent souvent la réputation de l’établissement. C’est donc pour dissuader plus d’un que le Proviseur du Lycée Paul Émane Eyeghe d’Oloumi décidé de l’exclusion provisoire de l’agresseur.

Devant statuer sur le cas d’un apprenant agressif devenu tristement célèbre après que sa vidéo rendue publique le jeudi 29 septembre dernier. On peut y apercevoir, un adolescent en uniforme scolaire rouer de coups un autre apprenant moins âgé et ce, dans une salle de classe. Une situation qui serait survenue après que le plus jeune ait refusé de se mettre à genoux suite aux injonctions de A.N.M., chef de classe par intérim.



Informé de la situation, le Proviseur a tout d’abord commis une équipe pour recouper l’information avant de convoquer ledit conseil. Jugeant cet acte intolérable, cet élève a été provisoirement exclu des effectifs de l’établissement avant d’être entendu le conseil de discipline composé des enseignants et représentants des élèves ainsi que des membres de l’administration pour être fixé sur son sort. Il pourrait écouter d’une exclusion définitive. Nous y reviendrons.