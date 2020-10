Gabon: l’église catholique invite les évêques à vivre le martyr plutôt qu’à se laisser corrompre

C’est à l’occasion de la clôture de la Session extraordinaire de la Conférence Episcopale du Gabon le 04 octobre 2020 que Monseigneur Jean Vincent Ondo Eyene a tenu un prêche sur la nécessité pour les hommes de l’église de faire preuve de courage et de vaincre la peur devant l’attitude de nos gouvernants qui sur l’autel de la covid-19 maintient abusivement les Gabonais confinés. Pour l’évêque du diocèse d’Oyem, ils sont déterminés à s’opposer à la volonté du gouvernement quitte à finir martyr au lieu de verser dans la compromission et la corruption.

Vaincre sa pusillanimité pour mener à bien la mission qui leur a été assignée par Dieu. C’est en substance le message pertinent sorti de l’homélie de l’évêque du diocèse d’Oyem qui est abondamment revenu sur la situation de la covid-19 au Gabon et sur la prorogation incompréhensible de l’état d’urgence sanitaire qui consacre la fermeture des églises. « Chers confrères dans l’épiscopat, évitons le silence complice. Je nous le redis : quittons la peur, il vaut mieux mourir martyr que de se laisser corrompre. Ce que l’Église doit dire à haute et intelligible voix ne se dit plus à cause de la peur », a-t-il déclaré.

« Il vaut mieux mourir martyr que de laisser Dieu se faire insulter. Mais je nous le redis, ce que nous sommes, ils ne le sont pas. Et ce que nous avons, ils ne l’ont pas », a-t-il encore ajouté. Pour Monseigneur Jean Vincent Ondo Eyene, les hommes de Dieu en gardant le silence se rendent complice des décisions gouvernementales comme celle de l’état d’urgence prorogé de 45 jours.

Poursuivant son homélie, Monseigneur Jean Vincent Ondo Eyene a insisté sur la nécessité pour ses homologues de vaincre la peur. La peur devant les postures injustifiées du gouvernement en rapport avec la covid-19. « Nous ne sommes pas des évêques ramassés dans la rue, nous ne devons pas nous laisser habiter par la peur face aux défis de ce monde, nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Un évêque reste un serviteur de Dieu, il ne doit pas se laisser berner par le pouvoir », a-t-il ajouté.

Conscient de la mission qui est la leur en temps qu’homme de foi de et de valeur, l’évêque du diocèse d’Oyem, Monseigneur Jean Vincent Ondo Eyene a tenu à rappeler le rôle et la vision de l’église et de sa mission devant son peuple. « Devant la pandémie de la covid-19 gardons notre statut auprès de ce peuple. Gardons ce que nous avons reçu, le feu du saint esprit auprès de ce peuple. Soyons forts et puissant auprès de ce peuple », a–t-il déclaré.