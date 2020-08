Gabon: Lee White veut reprendre l’exploitation du Kevazingo

En visite le 30 juillet dernier au parc à bois des Eaux et Forêts situé dans la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok où sont stockés tous les bois illégaux, abandonnés et saisis par l’Administration gabonaise, le ministre en charge des Eaux et Forêts Lee White a réitéré sa volonté de redonner vie à l’exploitation de Kevazingo. Une exploitation suspendue il y a un an suite au « Kevazingogate ».

C’est l’une des principales résolutions issues de la visite du ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres au parc à bois des Eaux et Forêts situé dans la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok. Accompagné de son ministre délégué Charles Mve Ella le 30 juillet dernier, Lee White a en effet souligné sa volonté de reprendre l’exploitation du Kevazingo.

A l’arrêt depuis le « Kevazingogate » révélé au grand jour il y a un an, l’exploitation de cette variété de bois très prisée pourrait donc reprendre dans les mois à venir, avec comme point de départ, les 23 conteneurs de “Keva” qui avaient été transférés au parc à bois en marge de cette affaire ultra médiatisée et qui devraient subir plusieurs transformations visant à booster leur valeur ahoutée.

Soulignant à cet effet que le Gabon « doit faire la 3ème transformation de tout le Kevazingo qui existe dans le pays », Lee White a par ailleurs émis la volonté de voir l’Agence d’exécution des activités de la filière forêt-bois (AEAFFB) dirigée par le Colonel David Ingueza, procéder à une plus grande « valorisation des déchets de bois » qu’il souhaite utiliser comme « produits connexes ».