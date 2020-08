Gabon: Lee White pour une plus grande «valorisation du bois et des résidus de bois»

En visite ce jeudi 30 juillet 2020 au parc à bois des Eaux & Forêts situé dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok, le ministre en charge de ce département le Pr. Lee White, a réitéré la volonté du gouvernement d’oeuvrer en faveur de la valorisation du bois. Menée par l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois (AEAFFB) du Colonel David Ingueza, cette activité pourrait permettre de développer un peu plus une filière à forte valeur ajoutée.

En plus de « l’optimisation des systèmes de transformation et de production de bois » prônée afin de « s’adapter au contexte et aux circonstances de cette crise pour un développement plus efficace de l’activité forestière », le Pr. Lee White, ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, a fait de la valorisation du bois gabonais l’un de ses objectifs à moyen terme.

Comme il l’a récemment rappelé lors d’une visite au parc à bois des Eaux et Forêts situé dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok le 30 juillet dernier, au cours de laquelle il était accompagné de son ministre délégué Charles Mve Ella, Lee White veut booster la capacité du pays dans les domaines de l’entreposage, du dépotage et de la valorisation du bois menées par l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois (AEAFFB).

Visant prioritairement la transformation du charbon à partir de produits connexes tels que les rebus de bois, cette « valorisation » prônée par l’ancien secrétaire exécutif de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), pourrait sur le long terme permettre de doper les performances d’un secteur dont la production de grumes a affiché une hausse de 5,7% à 2,1 millions de mètres cubes en 2019.