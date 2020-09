Gabon: Lee White fait appelle à la gendarmerie pour mater les agents en sit-in à son ministère

C’est par le biais d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, partagée par ailleurs par le membre de la société civile Marc Ona Essangui, que les agents du ministère des Eaux et Forêts, de la Mer et de l’Environnement, en sit in devant leurs locaux sis au Boulevard Triomphal ont été dispersés par les forces l’ordre. Ces derniers sous les ordres de Lee-White, ont notamment fait usage de gaz lacrymogènes et autres armes de maintien de l’ordre ayant blessé plusieurs agents.

C’est à coups de bombes lacrymogènes et de plusieurs autres moyens de répression que la Gendarmerie nationale, sur demande du ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres, a dispersé les fonctionnaires dudit ministère venus manifester pacifiquement pour le paiement de leurs droits.

Dans la vidéo, on entend des cris stridents de plusieurs agents dont les femmes visiblement apeurées. Bruit auxquels se mêlent des détonations des bombes lancées par les forces de l’ordre.

Des faits naturellement condamnés par Marc Ona Essangui, secrétaire exécutif de Brainforest. « Voici la méthode utilisée par Lee White pour répondre aux revendications des agents de son ministère » peut-on l’entendre dire dans une vidéo illustrant des échauffourées entre les gendarmes et plusieurs compatriotes.

Dans une autre publication, le prix Goldman 2009 et membre du Collectif Appel à Agir condamne la méthode utilisée par l’actuel ministre des Eaux et Forêts qui semble rappeler des épisodes douloureux de la vie politique gabonaise « Bravo Lee White. Sur les traces de ses maîtres qui assassinent les Gabonais qui manifestent pacifiquement », s’indigne–t-il.