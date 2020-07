Gabon: Lee White en visite à la brigade de contrôle des produits forestiers de Ntoum

Ce vendredi 10 juillet le ministre en charge des Eaux et Forêts, Lee White a effectué une visite sur le chantier de construction de la brigade de contrôle des produits forestiers de Ntoum (BCPFN). Il était question lors de cette descente de faire le point de l’état d’avancement des travaux de cette nouvelle unité qui a pour mission de lutter efficacement contre l’exploitation forestière illégale.

C’est accompagné de son ministre délégué, Oswald Séverin Mayounou que Lee White a tenu à se rendre compte de l’état d’avancement des travaux de cette structure, dont la mission est de lutter contre l’exploitation forestière illégale et de répondre aux exigences en matière de traçabilité des produits forestiers, notamment la mise à disposition des données statistiques fiables relatives aux flux de produits ligneux.

Si les travaux de construction sont en cours de réalisation la brigade, quant à elle est déjà opérationnelle. Selon le ministre en charge des Eaux et forêts elle a pour objectif de « contrôler tous les camions en provenance de Libreville et à destination de la Zone Économique Spéciale de Nkok ». « Cela permet d’éliminer les multiples contrôles le long de la route, ce qui facilite ainsi la circulation et améliore aussi bien la sécurité publique que celle des forestiers et de nos agents » a indiqué Lee White.

Entièrement financé par la Banque mondiale, via le prêt d’appui aux politiques de développement pour la gestion des ressources naturelles, le chantier de ce projet est réalisé par la Gabonaise forestière de transformation (GFT). Il se compose d’un bâtiment administratif, des logements d’astreinte, d’une grande cour et d’un parking grumiers.