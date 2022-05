Gabon: Lee White auditionné par l’Assemblée nationale sur les changements climatiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 18 mai 2022, le ministre des Eaux et forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres, Lee White était face aux députés dans le cadre d’une audition. Celle-ci portait essentiellement sur l’ordonnance relative aux changements climatiques adoptée en Conseil des ministres en septembre 2021.

C’est accompagné de son ministre délégué Stéphane Bonda, que le ministre de l’Environnement est venu défendre le projet d’ordonnance relative aux changements climatiques devant les députés membres de la Commission de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Occasion pour le membre du gouvernement d’expliquer aux parlementaires l’importance que revêt ce texte dans la mise en œuvre de son Plan climat.

Selon l’exposé des motifs présentés par Lee White, ce plan vise également à consacrer une véritable politique nationale de lutte contre les effets du changement climatique. Cette ordonnance consacre non seulement le cadre juridique adéquat des partenariats signés par le Gabon en matière de gestion durable de ses forêts mais elle préconise aussi de nombreuses sanctions administratives et pénales contre les infractions dont la répression est facilitée par des contrôles et inspections périodiques menées par des personnes habilitées.



Par ailleurs, cette audition a permis aux députés de questionner le membre du gouvernement sur l’épineuse question du conflit Homme-faune, les avantages que les populations tireront de ladite ordonnance et pourquoi le choix d’une ordonnance plutôt qu’un projet de loi.