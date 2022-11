Gabon: l’éducation environnementale bientôt inscrite dans le programme scolaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 21 novembre dernier, le ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume Leclercq a présidé une séance de travail avec la directrice de la fondation Sabine plattner african charities (SPAC) Julia Cleverdon, œuvrant dans les domaines l’éducation, de la recherche et de la conservation de la nature. Une rencontre qui avait pour objectif d’explorer la possibilité d’intégration de l’éducation environnementale dans les programmes scolaires.

En effet, le membre du gouvernement et son hôte ont longuement échangé sur le processus de diversification des programmes scolaires. Ainsi, elles ont évoqué la possibilité d’introduction des notions environnementales dans les différents niveaux d’études du premier degré, une question à laquelle les très hautes autorités du pays en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba sont très attachées.

Il faut souligner que cette réunion de travail s’inscrit dans la droite ligne de la mise en oeuvre du protocole d’accord signé entre le gouvernement gabonais la la fondation Sabine Plattner African Charities et l’ONG Leadership for conservation (LCA) dans le cadre du projet pilote d’éducation à l’environnement, « EduConservation ». ‹‹ Cet accord visait la mise en œuvre du programme éducatif pour sensibiliser la jeunesse sur la préservation de l’environnement enfin d’en faire des éco-citoyens ›› a souligné Camélia Ntoutoume Leclercq.



A noter que le projet « EduConservation » consiste en l’intégration des thématiques précises dans les cours de Sciences de la vie et de la terre (SVT) et d’histoire-géographie. Pour les plus petits, les deux organisations ont élaboré dès 2016 un cahier d’activités, et un cahier d’instructions pour les enseignants, tous deux au format papier et numérique. L’objectif étant de « mettre l’éducation au service de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes sensibles ».