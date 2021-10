Gabon: l’écotourisme au cœur d’un échange entre l’ANPN et opérateurs touristiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le mardi 26 octobre 2021 que l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) en collaboration avec le ministère du Tourisme a échangé avec 35 acteurs du secteur touristique sur la nécessité de mutualiser leurs efforts pour un meilleur développement de l’Écotourisme. Une initiative inedite qui s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations des plus hautes autorités gouvernementales à rendre attractifs les 13 parcs nationaux riches de diversité animale et floristique.

C’est la salle de conférence de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) qui a servi de cadre aux travaux préparatoires au développement de l’Écotourisme au Gabon. Initiée par l’Agence nationale des parcs nationaux, cette rencontre à laquelle ont pris part des représentants du ministère du Tourisme a permis aux 35 opérateurs touristiques d’être outillés sur les modalités requises pour exercer dans les parcs nationaux de notre pays.

À ce propos, Christian Tchemembela, Secrétaire exécutif de l’ANPN a exprimé sa volonté de faire des parcs nationaux un bras séculier de la destination Gabon. « La volonté résolue de faire de notre pays une destination touristique de nature est plus que réelle. Il ne reste à chacun de nous qu’à réaliser les efforts nécessaires pour que cela devienne réel et durable », a-t-il indiqué. Toute chose qui a donc conduit les opérateurs touristiques à exprimer leurs besoins en vue d’optimiser leurs actions.

Des débats enrichissants tant les parties se sont penchées sur l’atteinte, à court terme, des objectifs clés au développement de cette branche de l’économie gabonaise. Il s’agit entre autres de faire de l’Écotourisme une activité accessible aux Gabonais grâce à une large gamme de prix qui tiennent comptent des réalités de tout un chacun. Faut-il rappeler que le tourisme joue un rôle important pour les parcs nationaux dans la mesure où il contribue non seulement à la promotion mais également à la protection des richesses variées du terroir.

Notons que l’objectif visé par l’ANPN est que l’écotourisme participe à la prise de conscience des enjeux culturels et environnementaux des sites visités. Ce qui offre des expériences positives pour les visiteurs et pour les populations hôtes. Des activités qui concourent à autonomiser ces parcs via des financements directs nécessaires à la préservation de l’environnement. Place donc aux actions conjointement menées pour un écotourisme durable.