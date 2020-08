Gabon: l’Ecole militaire Mandilou livre sa première promotion dénommée «Ali Bongo Ondimba» 

L’Ecole de formation des officiers de Mandilou (Enfoma), située dans la province de la Ngounié, a accueilli le 13 août dernier sa première promotion de so lieutenants des Forces armées. Baptisée Ali Bongo Ondimba, c’est une promotion composée au total de 30 officiers dont 20 Gabonais et 10 Centrafricains.

Arrivés à Mandilou pour se former, ce sont au total 10 officiers centrafricains et 20 gabonais qui ont pu accéder à l’épaulette de sous lieutenant. Une consécration qui vient ainsi couronner deux années d’une formation axée sur diverses disciplines à savoir, l’éthique et la déontologie militaire et la mission opérationnelle, rapporte L’Union.

C’est l’École de formation des officiers de Mandilou qui a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le ministre de La Défense nationale Michael Moussa–Adamo, les éléments français du Gabon, et en présence du général d’Armée Grégoire Kouna. Lequel a procédé à la remise des précieux sésames. La formation a en effet réuni des officiers issus de différents corps d’armées. A savoir, l’armée de l’air, l’armée de terre, la marine, les sapeurs pompiers, entre autres.

Notons que cette première cuvée a été baptisée « son excellence Ali Bongo Ondimba » en honneur au Chef de l’Etat qui avait initié et lancé ce projet lorsqu’il était ministre de la défense nationale pour « former l’élite militaire de la sous-région Afrique centrale ».