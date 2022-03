Gabon: l’école des Mines de Moanda bientôt reconnue d’utilité publique

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au terme d’un Conseil d’administration ordinaire tenu le lundi 28 mars dernier que Maurice Ndziba a annoncé que l’École des mines et de la métallurgie de Moanda (E3MG) bénéficiera sous peu du statut de reconnaissance d’utilité publique (RUP). Pour le Président du conseil d’administration (PCA) de ladite école, ceci constituera un avantage considérable notamment dans la gestion des ressources financières propres.

Le conseil d’administration ordinaire de l’Ecole des mines et de la métallurgie de Moanda tenu le lundi 28 mars, a permis aux administrateurs de faire le point sur l’orientation budgétaire et de scruter les débouchés pour l’ensemble des étudiants post-formation. Occasion pour le

le Président dudit conseil d’annoncer la classification de cet établissement au sein de ceux reconnus d’utilité publique.

À ce propos, Maurice Ndziba a précisé l’enjeu autour de ce changement de statut. « Ce statut a ceci d’avantageux qu’il va permettre à l’école de mieux se porter sur ses principales charges de fonctionnement à savoir : la consommation électrique et surtout la consommation de l’internet, ces deux charges impactent gravement les comptes de l’école », a-t-il indiqué. Non sans manquer de préciser qu’il envisage inverser la courbe.



Notons qu’avec un budget arrêté en 2022 à 1.747.285.000, l’Ecole des mines et de la métallurgie de Moanda peine à joindre les deux bouts. Et ce, du fait que 25% dudit budget supporte les charges de fonctionnement telles la fourniture internet et la consommation d’eau et d’électricité. Il semble judicieux que l’aboutissement de ce projet soit prompt pour faciliter le fonctionnement de cette école d’élite qui fait la fierté du Gabon avec l’intégration d’étudiants de la sous-région et qui ne cesse de former des ingénieurs des mines aussitôt recrutés.