Gabon: Lebamba-Mbigou, le calvaire continue malgré le déploiement des travaux publics

Malgré le récent redéploiement du ministère des Travaux publics dans la province de la Ngounié, l’axe Lebamba-Mbigou demeure l’une des routes les plus impraticables de l’intérieur du pays. Et pour cause, non bitumée, un gigantesque bourbier se forme à chaque averse, contraignant les ressortissants de cette contrée à braver chaque jour le danger avec cette route glissante, sinueuse et boueuse. Le tout sous le regard indifférent des autorités gouvernementales.

La problématique de la dégradation du réseau routier national est loin d’avoir trouvé son épilogue malgré les discours de bonne volonté du gouvernement. En effet, à chaque retour de la saison des pluies les populations ne savent plus à quel saint se vouer notamment en matière de déplacement du fait de l’état piteux des infrastructures routières de fortune.

Il est de notoriété publique que le tronçon routier de la zone dite de la Ngounié-Sud est à des années lumière de celui de son homologue de la Ngounié Nord. Ce dernier étant plus développé, mieux aménagé et surtout parfaitement praticable en toute saison. Ainsi, se rendre à Mbigou ou à Lébamba relève du parcours du combattant et est devenue une mission quasi impossible pour les automobilistes et pour les personnes voulant rallier d’autres localités.

En effet, le piteux état du tronçon routier est de nature à empêcher les déplacements de personnes et des biens, notamment, les évacuations sanitaires et le transport de marchandises. Pour les populations, il s’en va sans dire qu’un réaménagement complet du tronçon routier doit être établi. Pourtant déployés dans la zone, les Travaux publics ne semblent pas assez réactifs. « Le ministre a envoyé quelques engins c’est mieux qu’avant. Ils y sont mais à Kanda Lebamba, il y a un gros bourbier » déplore un riverain.

Un état de la route funeste et consternant qui ne s’explique que par la négligence et l’affabulation des gouvernants. Lesquels avaient pourtant, dans leurs multiples projets fait de grandes promesses et annoncé le bitumage de cet axe mais aussi de multiples tronçons routiers de l’intérieur du pays afin de garantir aux populations un déplacement optimal entre différentes provinces et villes.

En effet, l’aménagement de la route Lébamba-Mbigou entrait dans le cadre du Schéma National de Développement des Infrastructures (SDNI) issu du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE). Aménagement pour lequel, le cabinet STUDI International avait même réalisé toutes les études nécessaires depuis 2007/2008 dans le cadre de l’étude du projet Ndendé-Koulamoutou. Mais pour l’heure, tout ceci ne semble être qu’effet d’annonce et poudre de perlimpinpin.