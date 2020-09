Gabon: Léandre Nzue écroué à «sans famille»

Moins de 48 heures après sa mise en observation à l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO) à la suite d’un malaise au Palais de justice de Libreville, le maire de la capitale Léandre Nzue a été entendu par le juge d’instruction ce mardi 15 septembre 2020. Tout de suite après cette audition, ce cadre du Parti démocratique gabonais (PDG) aurait été placé en détention à la prison centrale de Gros Bouquet.

C’est une véritable descente aux enfers que vit actuellement l’edil de Libreville. Après sa garde à vue à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM) et une première tentative d’audition ce lundi 14 septembre 2020, Léandre Nzue avait été transféré à l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba après avoir fait un malaise.

C’est donc ce mardi 15 septembre que le premier magistrat de la ville a été finalement auditionné par la juge d’instruction du tribunal spécial. Il faut souligner que ce dernier est soupçonné de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. Selon le journal Africa Intelligence, le maire de Libreville aurait effectué des « dépenses vestimentaires et automobiles » pour le moins suspicieuses. On apprend par exemple que son parc automobile serait constitué de pas moins de 10 véhicules.

Léandre Nzue posséderait également des bateaux de plaisance et se serait même payé un essayage de costume de chez Pape Ibrahima N’diaye, célèbre couturier possédant des boutiques à Paris et à Londres. Ainsi, au terme de l’audition, la justice aurait délivré un mandat de dépôt à l’encontre du maire qui passera donc sa première nuit à « sans famille ».