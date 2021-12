Gabon: leader du secteur des assurances, Assinco désormais certifié ISO 9001

Ecouter cet article Ecouter cet article

Leader du marché des assurances gabonais du fait d’une « résilience » qui lui a notamment permis d’engranger en 2020 un peu plus de 20 milliards de FCFA pour une part de marché de 20%, Assinco entend renforcer sa position. Pour ce faire, l’entité dirigée par Stephen Moussirou devrait s’appuyer sur la certification ISO 9001 version qu’elle a obtenue récemment. Une certification qui répond « d’une part aux ambitions du Groupe BGFIBank et d’autre part, à la mise en œuvre de son plan d’actions ».

Obtenue après plusieurs mois d’audit, de revue du Système de Management de la Qualité (SMQ) afin d’en évaluer la conformité face aux exigences que requiert l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), la certification ISO version 2015 que vient d’obtenir la première compagnie d’assurance gabonaise confirme une fois de plus son leadership sur le marché domestique. Résultat à la fois de son dynamisme et de son adéquation avec la politique qualité, celle-ci vient couronner une ambition assumée.

En effet, couvrant l’ensemble des processus, des produits et services d’Assinco qui vont de la prospection, à la vente du bureau direct, en passant par la gestion de la relation clientèle, la souscription production des polices, la gestion de la vie des contrats, la gestion des sinistres, la réassurance, la gestion du réseau des apporteurs d’affaires, la conception et le développement des produits d’assurance, cette certification attribuée par le Bureau Veritas, est donc un véritable accomplissement pour la filiale de BGFI.



Mettant en exergue sa capacité à être à l’écoute et à proximité de ses partenaires, de ses assurés, grâce à l’optimisation des compétences des collaborateurs, la maîtrise des risques, opportunités mais également l’amélioration de la rentabilité et l’amélioration en continue de la performance de l’ensemble des processus, cette certification ISO 9001 version 2015 vient « répondre aux ambitions du Groupe BGFIBank auquel est affilié Assinco, et d’autre part, à la mise en œuvre de notre plan d’actions » comme l’a rappelé Stephen Moussirou, son Directeur Général.