Gabon: l’E3MG réaffirme son ambition sous-régionale en marge de son conseil d’administration

Réunis ce jeudi 6 août 2020 autour du PCA Maurice Ndziba pour un conseil d’administration tenu exceptionnellement dans les locaux du ministère des Mines, après y avoir rencontré le ministre de tutelle deux jours plus tôt, les administrateurs de l’Ecole des mines et de métallurgie de Moanda (E3MG) ont dressé le bilan et présenté les perspectives de cet établissement. Aux côtés notamment de l’ADG de la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog) Léod-Paul Batolo, les administrateurs ont réaffirmé leur ambition sous-régionale.

48 heures après avoir rencontré le ministre des Mines Vincent de Paul Massassa pour une réunion préparatoire à la tenue du conseil d’administration, les administrateurs de l’Ecole des mines et de la métallurgie de Moanda (E3MG) se sont réunis pour dresser le bilan d’activités de cet établissement, fruit d’un Partenariat public–privé (PPP) entre l’Etat gabonais et la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog).

En effet, autour de Maurice Ndziba président du conseil d’administration et Léod-Paul Batolo administrateur directeur général de Comilog, les membres du CA ont au terme des travaux, réaffirmé leur ambition de s’ouvrir aux pays de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Un positionnement qui s’inscrit dans la continuité de la visite à Malabo d’une délégation des responsables de l’E3MG et de la Comilog il y a maintenant quelques mois.

Réaffirmant cette volonté soutenue par Vincent de Paul Massassa qui a marqué son approbation à ce projet intégrateur, saluant au passage « le travail élaboré par les administrateurs de l’E3MG », les membres du CA dont l’ancien ministre Egide Boundono Simangoye, ont donc plaidé pour un « renforcement de la présence de l’E3MG dans une sous-région qui reste fortement pourvue de matières premières notamment minières ».

Clôturant les débats, le ministre des Mines n’a pas manqué de réitérer sa volonté « d’intégrer les partenaires techniques et financiers dans cette stratégie et cette vision globale ». A noter qu’il était également question au cours de ce conseil d’administration, « d’adopter le résultat de l’exercice 2019, mais également le budget prévisionnel et le renouvellement du CA » comme l’a rappelé Maurice Ndziba.