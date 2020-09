Gabon: le Youth Speak Forum plaide pour l’exploitation des dividendes démographiques

C’est par le biais de la plateforme de vidéoconférence Zoom, que s’est tenu ce samedi 29 août 2020 le Youth Speak Forum à Libreville, organisé par AIESEC, la plus grande organisation internationale de jeunesse. Sur le thème « La jeunesse et le dividende démographique: quid des initiatives des jeunes en temps de crise », l’occasion était donnée aux jeunes de discuter et de faire entendre leurs voix sur les objectifs de développement durable.

L’événement a vu la participation de panélistes venus de plusieurs pays africains dont le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, entre autres. Ces derniers ont largement entretenu les convives sur « les droits des femmes en temps de crise » et « comment tirer profit du dividende démographique », avec un accent porté notamment, sur le développement du numérique.

En effet, ils ont tour à tour exprimé leurs préoccupations principales. « La femme a besoin d’être formé et d’être informé pour mieux défendre ses droits et participer au processus de développement », ont défendu les premiers panélistes.

Ceux du deuxième panel ont largement tiré profit de l’événement pour démontrer que le dividende démographique est un atout que les pays africains devraient exploiter par la création d’emplois, le développement de l’éducation et de la santé.

A l’issue de ce forum de jeunes, marqué par la présence des différents partenaires, notamment la microfinance Cofina, les Classes culturelles numériques (Ccng), l’incubateur Ogooue Labs, entre autres, un rapport sera par ailleurs transmis aux organisations non gouvernementales (Ong), à la société civile, aux décideurs des différents secteurs et à l’Union Africaine.