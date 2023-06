Gabon : le vote prendra fin à 18h le 26 août prochain !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce lundi 26 juin 2023 a abouti à plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires. Ainsi, a entériné le projet de décret portant convocation du collège électoral pour les 3 élections à venir. Les bureaux de vote ouvriront à 7 heures pour fermer à 18 heures.

Quelques heures après la définition des dates arrêtées par le Conseil gabonais des élections (CGE), le gouvernement a, durant le Conseil des ministres tenu le lundi 26 juin 2023, entériné le projet de décret portant convocation du collège électoral pour les 3 élections devant se tenir simultanément le 26 août prochain.

Il s’agit de l’élection du Président de la République, des Députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux. Pris en application des dispositions de l’article 74 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, ledit décret prévoit que les différents membres des commissions électorales doivent être en salle dès 7 heures.

Et ce, d’autant plus que le scrutin « est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures », a précisé le porte-parole du gouvernement Rodrigue Mboumba Bissawou. Ainsi donc, il sera jugé arbitraire tout fonctionnement d’un bureau de vote allant au-delà de cette limite horaire. Et ce, tant au Gabon qu’à l’extérieur du pays. Si les observateurs internationaux sont exclus, les représentants des candidats devront y veiller.

La transparence et la fiabilité des urnes étant le socle d’une élection. Seulement, d’aucuns s’interrogent déjà sur l’efficacité de ce cafouillage orchestré. Car faut-il le rappeler, le scrutin pour les 3 élections se déroulera le même jour. Il reviendra aux électeurs de prendre leurs dispositions pour remplir leur devoir citoyen. Faudra dès lors se lever de bonne heure. Sapristi!