Gabon: le vice-président indien Muppavaru Venkaiah Naidu en visite à la ZES de Nkok

Le mercredi 1er juin 2022, le ministre d’Etat et ministre de l’industrie Pacome Moubelet Boubeya accompagné du ministre de la promotion des investissements Hugues Mbadinga Madiya et du ministre en charge du Commerce Yves Fernand Mamfoumbi était en visite dans la Zone Économique Spéciale de Nkok, avec une délégation d’hommes d’affaires d’Inde, conduite par le vice-président indien Muppavaru Venkaiah Naidu. Un tour des lieux dont l’objectif est de renforcer les investissements indiens au Gabon et s’imprégner du fonctionnement des entreprises à capitaux indiens installées dans la ZES de Nkok.

En séjour au Gabon depuis le 31 mai dernier, le vice-président de l’Inde accompagné pour l’occasion par des membres de la Confédération de l’industrie de l’Inde a procédé à une visite de prospection de la ZES de Nkok. Une rencontre qui s’est faite en présence de plusieurs officiels gabonais notamment le ministre d’Etat et ministre de l’industrie Pacome Moubelet Boubeya accompagné du ministre de la promotion des investissements Hugues Mbadinga Madiya et du ministre en charge du Commerce Yves Fernand Mamfoumbi.

Une rencontre qui a permis aux investisseurs indiens de visiter ce parc industriel multisectoriel qui est en phase avec la vision d’industrialisation et de diversification de l’économie nationale du président de la République. Occasion pour les homologues indiens de s’imprégner du fonctionnement des entreprises à capitaux indiens installées dans la ZES de Nkok. A cet effet, le ministre des investissements a tenu à rappeler « la nécessité de multiplier de l’attraction des investissements auprès des opérateurs indiens et d’autres pays »

Pour information, la ZES de Nkok compte actuellement 101 sociétés à capitaux indiens et 44 sont déjà en production. Des chiffres faisant de l’Inde le 1er investisseur dans cet espace économique,dans les secteurs aussi variés que le bois, la fabrication des médicaments génériques, la sidérurgie, les matériaux de construction et la chimie.

Geneviève Dewuno